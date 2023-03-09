США ввели санкции против компаний из Китая: сеть поставляла детали для иранских "Шахедов"

США ввели санкции против компаний из Китая, которые занимаются поставками комплектующих для иранских дронов. Речь идет о беспилотниках, которые Россия впоследствии использует в агрессивной войне против Украины.

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Об этом сообщил Минфин США. "Иран напрямую причастен к жертвам среди гражданского населения в результате использования Россией иранских БПЛА в Украине", – заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Сеть китайских поставщиков состоит из пяти компаний и одного физлица. "Эта базирующаяся в Китайской Народной Республике сеть отвечает за продажу и отгрузку тысяч аэрокосмических компонентов, в том числе компонентов, которые могут использоваться для БПЛА производства Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA)", – говорится в сообщении.

Именно HESA участвовала в производстве модели БПЛА Shahed-136, которую Иран использовал для нападения на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию. Сама компания уже находится под санкциями.

Какие компании попали под санкции США

Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co., Ltd (Koto Machinery)

Это базирующаяся в Китае компания, которая использовала свою бизнес-инфраструктуру для облегчения продажи и отгрузки аэрокосмических компонентов, включая легкие авиационные двигатели для иранских БПЛА серии Shahed. Чтобы скрыть свою деятельность, Koto Machinery использовала базирующуюся в Гонконге подставную компанию Raven International Trade Limited (Raven) для осуществления сделок на миллионы долларов по аэрокосмическим компонентам.

Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd (Guilin Alpha)

Компания способствовала продаже и поставке тысяч аэрокосмических компонентов на сумму более 1 млн долларов компании HESA в Иране.

S&C Trade PTY Co., Ltd (S&C Trade)

Китайский сотрудник компании Юнь Ся Юань в сотрудничестве с другой компанией Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd (Caspro) способствовал продаже и отгрузке тысяч аэрокосмических компонентов на сотни тысяч долларов для винтокрылых аппаратов и БПЛА в Иране.

Кроме того, США наложили санкции на 39 организаций, которые входят в сеть "теневых банковских операций" Ирана. С их помощью иранский режим обходит валютные и налоговые ограничения, отмечают в американском минфине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов США ввело санкции против владельцев иранской компании по производству беспилотников. Компания Paravar Pars регулярно поставляет дроны Российской Федерации.

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