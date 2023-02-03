США ввели новые санкции против руководства иранской компании-производителя дронов

Министерство финансов США ввело санкции против владельцев иранской компании по производству беспилотников. Компания Paravar Pars регулярно поставляет дроны Российской Федерации.

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Об этом сообщает издание CNN. Согласно заявлению министерства финансов, компания Paravar Pars уже попадала под санкции США и Европейского Союза за производство дронов.

"Иранские предприятия продолжают производить БПЛА для иранских КСИР и вооруженных сил. В более широком смысле Иран поставляет беспилотники для боевых операций России для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в Украине. Соединенные Штаты продолжат агрессивно атаковать все элементы иранской программы БПЛА", — говорится в заявлении заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.

Также в сообщении говорится, что нефтяной танкер IRIS MAKRAN, который был перепрофилирован для военно-морских операций, в настоящее время "совершает международный рейс". По данным министерства финансов, танкер сопровождает военно-морской фрегат IRIS DENA (ДЕНА).

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз ввел санкции против иранского государственного производителя беспилотников. Так, корпорация HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) внесена в перечень подсанкционных с 30 января 2023 года.

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