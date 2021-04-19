США решили возобновить санкции против 9 госпредприятий Беларуси

В Минфине США решили продолжить действие санкций против девяти белорусских госпредприятий по причине систематического нарушения прав человека в стране.

Отметим, что этот пакет санкций был отменен до 26 апреля 2021 года, но Штаты решили возобновить ограничительные меры. Согласно опубликованному в понедельник, 19 апреля, официальному релизу, речь идет о санкциях против компаний нефтехимической отрасли:

Белорусский нефтяной торговый дом;

"Белнефтехим";

"Белнефтехим США";

"Белшина";

"Гродно Азот";

"Гродно Химволокно";

"Лакокраска";

"Нафтан";

"Полоцк Стекловолокно".

В американском Минфине указали, что до завершения 45-дневного периода (3 июня 2021 года) разрешаются только те операции с указанными юридическими лицами, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

США также призвали режим Александра Лукашенко "незамедлительно и безусловно" освободить всех политзаключенных.

В Госдепе Соединенных Штатов заявили, что полностью поддерживают такое решение Министерства финансов.

"Наши меры – еще одно последствие вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнения Беларусью своих обязательств в соответствии с международным правом в области прав человека", – цитирует Reuters государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Добавим: в США частично сняли санкции с девяти белорусских нефтехимических предприятий в октябре 2015 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая якобы планировала покушение на его детей. Он утверждает, что к делу причастны спецслужбы США, а санкцию на организацию покушения якобы дало высшее политическое руководство этой страны.