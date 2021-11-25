Санкции США против компании Transadria Ltd и судна Marlin, которые принимают участие в работе над "Северным потоком-2", не смогут остановить проект. Однако в Конгрессе рассматривают более жесткие ограничения, которые способны остановить газопровод.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. По его словам, введение новых санкций – это реакция исполнительной власти на дискуссии в Конгрессе:

"В США продолжается напряженная дискуссия касательно официальной позиции по поводу "Северного потока-2". В Конгрессе идут обсуждения введения большого пакета санкций, чтобы остановить реализацию проекта даже на этой стадии. Очевидно, что исполнительная власть должна реагировать. Потому сейчас, вдогонку предыдущим санкциям по строительству, кораблям, внесены предложения еще и по санкциям для тех, кто занимается реализацией этого проекта. Но эти санкции, очевидно, не смогут повлиять на саму реализацию".

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В то же время, по словам Чалого, тот пакет санкций, который пока обсуждают в Конгрессе, будет более действенным. Это новая волна противодействия "Северному потоку-2", который в Конгрессе воспринимают как энергетическое оружие России.

"В Конгрессе есть предложения жестких действий касательно всех тех, кто будет работать в этом проекте: и компании и владельцы. Этот пакет санкций может остановить проект даже на этапе полной технической готовности к эксплуатации. Но это превентивный пакет, он пока не проголосован", – говорит Чалый.

Отметим, запуск газопровода в первую очередь ударит по Украине. Он лишит "Нафтогаз" миллиардов долларов прибыли на транзите голубого топлива из РФ в ЕС. Кроме того, Украина потеряет рычаг влияния на российскую власть.

В попытках доказать ЕС, что газопровод необходим, Россия фактически спровоцировала энергетический кризис: резко ограничила поставки газа в Европу. В результате цены взлетели до исторического максимума.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.