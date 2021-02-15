США и Германии готовятся к переговорам по "Северному потоку-2" – СМИ
Правительство Германии пока не вступало в прямые переговоры с Соединенными Штатами Америки по "Северному потоку-2". Обсуждения проекта начнется после того, как президент США Джо Байден окончательно сформирует состав администрации.
Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на заявление Министерства экономики ФРГ. При этом в Вашингтоне уже начали обсуждать тему газопровода. В диалоге участвовали представители Госдепа, Минфина, Министерства энергетики и других ведомств под руководством Совета национальной безопасности.
Отмечается, что в ФРГ не исключают компромисса с США по газопроводу и допускают вариант с механизмом отключения. Федеральное правительство обеспокоено вопросом о том, как можно развеять беспокойство США относительно "Северного потока-2".
Решение будет сложным из-за возможного давление со стороны Украины. Германия обязывалась остановить поток газа, если Россия будет использовать его как оружие против Киева.
Напомним, американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена полностью привести в действие санкции, направленные на блокирование строительства "Северного потока-2". С такой просьбой обратились демократ из Нью-Гэмпшира Джейн Шейхин и республиканец из Айдахо Джим Риш.
"Северный поток-2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 95%. Проект реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках российского газа.
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В Польше ряд депутатов обратились к маршалу Сейма (спикер парламента) с требованием ускорить принятие резолюции с обращением к Германии с требованием немедленно прекратить строительство "Северного потока-2".