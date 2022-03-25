США и ЕС объединились, чтобы избавиться от российского газа: обещают помочь Украине с энергоресурсами

Соединенные Штаты и Европейская комиссия объявили о создании Целевой группы по снижению зависимости Европы от российских ископаемых видов топлива. Среди ее задач – энергетическая безопасность Украины.

"Эту Целевую группу по энергетической безопасности будут возглавлять представитель Белого дома и представитель президента Европейской комиссии. Она будет работать над обеспечением энергетической безопасности Украины и ЕС в рамках подготовки к следующей и следующей зимам, одновременно поддерживая цель ЕС по прекращению зависимости от российских ископаемых видов топлива", – говорится на сайте Белого дома.

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Задачи Целевой группы:

диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) в соответствии с климатическими целями;

снижение спроса на природный газ.

диверсификация поставок СПГ в соответствии с климатическими целями

"Соединенные Штаты будут работать с международными партнерами и стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ для рынка ЕС в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году с ожидаемым увеличением в будущем", – говорится в публикации.

Европейская комиссия подготовит обновленную нормативно-правовую базу для энергетической безопасности поставок и хранения, а также будет работать с государствами-членами ЕС над ускорением регулятивных процедур для рассмотрения и определения утверждений для инфраструктуры импорта СПГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Евросоюз ввел новые санкции против России. Они коснулись около 90 российских компаний, в том числе нефтегазовых, но покупать нефть и газ разрешается. Ограничения для других компаний в перечне касаются запрета прямых или косвенных продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий двойного назначения.

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