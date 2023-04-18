Совет ЕС дал зеленый свет бесплатному роумингу для украинцев: что известно

Совет ЕС одобрил предложение сделать Украину частью роуминговой зоны Европейского Союза. таким образом, в Европе дали зеленый свет введению бесплатного мобильного роуминга для украинцев.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Финальное решение еще должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе.

По завершении всех процедур, цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Кроме того, не нужно будет менять SIM-карты во время поездок по Европе, отметил Федоров.

Со своей стороны украинское правительство уже приняло решение, которое позволит заключить роуминговое соглашение с ЕС в 2023 году. "Присоединение к роуминговому пространству ЕС – не просто отмена платы за звонки, но и современные, прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций", – объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Роуминг позволяет пользоваться мобильным оператором в другой стране, не меняя ни тарифы, ни SIM-карту. К примеру, если украинец пользуется своим телефоном в Египте, он автоматически подключается к местным операторам мобильной связи. И если ему звонят из Украины в тот момент, когда он находится в Египте, придется оплачивать входящий звонок, стоимость которого зависит от оператора. В целом такая плата существенно выше, чем стоимость звонков в пределах одной страны.

То есть когда Украина вступит в роуминговую зону ЕС, украинцам в Европе не придется дополнительно платить за пользование мобильной связью. С 2017 года такое правило действует между странами ЕС. К примеру, поляк может пользоваться своим телефоном в Германии также, как и дома.

Это позволит украинцам беспрепятственно ездить в Европу со своими обычными SIM-картами даже после окончания войны. А на время боевых действий европейские мобильные операторы предоставили украинским абонентам льготные возможности для звонков и доступа к интернету.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года Европейская комиссия официально предложила присоединить Украину к зоне роуминга ЕС. Предполагается, что уже в 2023-м Украина может стать членом зоны мобильного роуминга Евросоюза.