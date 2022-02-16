SMS об отключении банкоматов ПриватБанка были частью масштабной Ddos-атаки: в РНБО расскрыли цель
Рассылка украинцам ночью 15 февраля SMS с сообщенияем об отключении банкоматов ПриватБанка является частью массированной Ddos-атаки на украинские банки, а также сайты госструктур. Целью этой рассылки являлось понудить людей лично атаковать систему: начать массово проверять состояние своего счета, снимать деньги и т.д.
Об этом во время общего брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ, посвященного Ddos-атаке рассказал заместитель секретаря РНБО Сергей Демедюк. Бриффинг транслировался на YouTube-канале Минцифры.
При этом он подчеркнул: с большой долей вероятности, хакеры сумели достичь своей цели. Об этом может свидетельствовать то, что одним из векторов масштабной атаки (т.е., откуда она осуществлялась), является территория Украины.
"Это была скоординированная атака – для того, чтобы люди начали сами помогать преступникам. Т.е., чтобы они начали осуществлять т.н. "пассивную" Ddos-атаку на ресурсы", – рассказал Демедюк.
В то же время, он отметил: среди получивших подобные сообщения было много представителей силовых структур Украины. В частности:
ВСУ;
Минобороны;
правоохранительных органов.
Что предшествовало
Многим украинцам ночью 15 февраля пришли SMS якобы от ПриватБанка с сообщением, что его банкоматы перестали работать. В самом же учреждении эту информацию опровергли, назвав дезинформацией. Полиция уже устанавливает лиц, причастных к рассылке.
"По техническим обстоятельствам банкоматы ПриватБанка 15.02 не работают", – говорится в SMS, поступившем корреспонденту OBOZREVATEL.
В свою очередь, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга рассказал OBOZREVATEL, что банк работает в стандартном режиме. А также напомнил, что о любых изменениях работы учреждение информирует клиентов "исключительно через официальные банковские каналы информации".
"Просим наших клиентов и всех граждан Украины сохранять спокойствие. И руководствоваться в своих решениях информацией исключительно из официальных и проверенных источников", – отметил он.
В то же время в Нацполиции подчеркнули: эти сообщения не носят фишинговый характер. Т.е., не направлены на получения личных данных людей, которые их получили.
"Они являются элементом информационной атаки. Полиция устанавливает лиц, причастных к спам-рассылке", – сообщила пресс-служба Нацполиции.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 февраля в работе государственных Ощадбанка и ПриватБанка произошел масштабный сбой. Клиенты сообщали о том, что у "Ощада" не работали банкоматы и терминалы самообслуживания на территории всей страны, также были проблемы с оплатой в POS-терминалах и работе мобильного приложения "Ощад 24/7".
Клиенты "Привата" жаловались не открывающийся сайт системы "Приват24". А приложение для онлайн-банкинга работало со сбоями.