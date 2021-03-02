'Слуги' поддержали особые льготы для избранных инвесторов: как заработает 'инвестняня'

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №3761, которым предлагается до 2035 года освободить от налогообложения ввоз оборудования для отдельных крупных инвесторов.

Соответствующий проект закона во втором чтении и в целом поддержали 246 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования – доскрольте до конца страницы).

Инициаторами документа выступают президент Владимир Зеленский и председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Однако, по информации OBOZREVATEL, идею разработала бывшая заместительница руководителя Офиса президента Юлия Ковалив. Она ранее работала в "Украинском медиа-холдинге", принадлежащем беглому олигарху Сергею Курченко, и вероятно, сделала проект для таких как он.

Введение налоговых льгот для инвестиционных проектов касаются налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и платы за землю.

Освобождение по уплате НДС предоставляется в пределах срока и объема, который пропишут в инвестиционном договоре, а для налога на прибыль предприятий – в течение 5 последовательных лет. Указанные нормы разработаны в рамках проекта поддержки инвесторов под названием "инвестняня".

Органы местного самоуправления могут предусмотреть следующие особенности за земельные участки, используемые в рамках инвестиционного проекта:

установить ставки налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в меньшем размере;

освободить от уплаты земельного налога.

Инвестор, который реализует проект со значительными инвестициями, должен придерживаться следующих требований:

Реализация проекта на территории Украины в сферах: перерабатывающей промышленности; добычи с целью дальнейшей переработки; обращения с отходами; транспорта; почтовой и курьерской деятельности; логистики; образования; здравоохранения; искусства; культуры; спорта; туризма и других.

Инвестиционный проект предусматривает строительство, модернизацию, техническое переоснащение объектов инвестирования, приобретение необходимого оборудования и комплектующих изделий к нему.

Создание в течение срока реализации инвестиционного проекта не менее 80 новых рабочих мест.

Размер значительных инвестиций в объекты инвестирования в течение срока реализации проекта превышает сумму, эквивалентную 20 миллионам евро.

Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Кроме того, Рада поддержала законопроект №3762. Документом предлагается с 1 января 2021-го до 1 января 2035 года освободить инвестора от налогообложения ввозной пошлиной такого оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину и анонсировал программы для бизнеса – инвестнянь и налоговые каникулы за покупку приватизированных предприятий.