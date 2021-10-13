Сколько времени нужно для сертификации "Северного потока-2": в США назвали сроки и условия

Для сертификации "Северного потока-2" потребуется 6-7 месяцев. Как заявил старший советник Госдепа Амос Хохштайн, в совместном заявлении Штатов и Германии отмечается, что страны будут следить за тем, чтобы Третий энергопакет ЕС был учтен.

"Два судебных решения в Германии уже подтвердили, что от "Северного потока-2" требуется доказать, что он полностью соответствует требованиям Третьего энергопакета. У регулятора Германии есть четыре месяца. Этот период начался с 8 сентября и продлится до 8 января, но с возможностью продления, чтобы определить соответствие", – указал Хохштайн в интервью "РБК-Украина".

Однако уже после этого у агентств из Европы будет два месяца на рассмотрение вынесенного решения и выступления с комментариями по поводу его правомерности. Позже решение возвращается немецкому регулятору, и он выносит окончательное заключение о соответствии Третьему энергетическому пакету.

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Ранее компания-оператор газопровода проиграла дело об освобождении от требований газовой директивы ЕС. Одно из ключевых положений директивы – разделение компаний, которые поставляют газ и его транспортируют. Компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от российского "Газпрома", а 50% его мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Ранее сообщалось, что конгломерат компаний Европейского Союза может стать владельцем российского газопровода "Северный поток-2". Тогда России удастся обойти санкционные ограничения из-за проекта в Европе.

Ведь в таком случае все будет в соответствии с газовой директивой ЕС, заявил аналитик Даниэль Чижевский. Он подчеркнул, что в настоящее время остается мало вариантов для того, чтобы задержать реализацию "Северного потока-2". Поскольку газопровод готов, там уже происходят прокачки газа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вопрос касательно резкого роста цен на газ в Европе включили в повестку заседания Евросовета. Как заявил Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, в ситуации может пострадать репутация России как надежного поставщика. Это произойдет, если создастся впечатление, что страна не может или не хочет отреагировать на растущий спрос. В то же время в США обвинили РФ в газовом кризисе.