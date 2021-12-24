Складные столы, экологические туалеты и видеонаблюдение: УЗ получила новые вагоны

Украинская компания "Укрзалізниця" получила 5 новых вагонов, приобретенных у Крюковского вагоностроительного завода за счет госбюджета. Среди новшеств: раскладные столы, системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов, экологические туалеты и др.

В 2021-м госкомпания получила уже 15 из 100 новых вагонов, пишет пресс-служба "Укрзалізниці" 24 декабря. В вагонах будут:

контрастная входная зона;

дополнительное освещение лестницы;

подсветка номеров купе;

кнопки опускания верхних полок;

ручки опускания нижних полок;

пеленальные столы;

экологически чистые туалеты;

системы современного кондиционирования воздуха;

розетки с USB-портами;

сигнализация в каждом пассажирском купе;

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увеличенные объемы багажного отделения;

улучшенное освещение.

Кроме того, в новых вагонах можно будет перенести пульт управления освещением ниже (доступно для пассажиров любого роста). Также изменены конструкции опускания столика, нижней полки и открытие мусорных баков специальной педалью.

Помимо этого, внутри каждого купе установлен специальный пульт для регулирования освещения с 4 режимами, индикатором отображения занятости туалета, а также кнопкой вызова проводника.

Полученные вагоны уже к Новому году поедут по маршруту из Киева в Ужгород. Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить "Укрзалізниці" 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Стоит указать, что в 2021 году в госбюджете выделено 3 млрд грн на обновление подвижного состава. Кстати, в следующем году компания должна заказать дополнительно еще 200 вагонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" запустила очередной региональный поезд. На этот раз им стал "Слобожанский экспресс", который будет курсировать по Луганской, Харьковской и Сумской областям. Кроме того, УЗ назначила 6 дополнительных поездов на зимние праздники.