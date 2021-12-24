Складные столы, экологические туалеты и видеонаблюдение: УЗ получила новые вагоны

Владимир Пазий
Рынки и компании
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'Укрзалізниця' получила 5 новых вагонов

Украинская компания "Укрзалізниця" получила 5 новых вагонов, приобретенных у Крюковского вагоностроительного завода за счет госбюджета. Среди новшеств: раскладные столы, системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов, экологические туалеты и др.

В 2021-м госкомпания получила уже 15 из 100 новых вагонов, пишет пресс-служба "Укрзалізниці" 24 декабря. В вагонах будут:

  • контрастная входная зона;

  • дополнительное освещение лестницы;

  • подсветка номеров купе;

  • кнопки опускания верхних полок;

  • ручки опускания нижних полок;

  • пеленальные столы;

  • экологически чистые туалеты;

  • системы современного кондиционирования воздуха;

  • розетки с USB-портами;

  • сигнализация в каждом пассажирском купе;

Видео дня

  • увеличенные объемы багажного отделения;

  • улучшенное освещение.

Новый вагон

Кроме того, в новых вагонах можно будет перенести пульт управления освещением ниже (доступно для пассажиров любого роста). Также изменены конструкции опускания столика, нижней полки и открытие мусорных баков специальной педалью.

Вид новых вагонов

Помимо этого, внутри каждого купе установлен специальный пульт для регулирования освещения с 4 режимами, индикатором отображения занятости туалета, а также кнопкой вызова проводника.

Полученные вагоны уже к Новому году поедут по маршруту из Киева в Ужгород. Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить "Укрзалізниці" 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Компания получила новые вагоны

Стоит указать, что в 2021 году в госбюджете выделено 3 млрд грн на обновление подвижного состава. Кстати, в следующем году компания должна заказать дополнительно еще 200 вагонов.

Новый вагон

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" запустила очередной региональный поезд. На этот раз им стал "Слобожанский экспресс", который будет курсировать по Луганской, Харьковской и Сумской областям. Кроме того, УЗ назначила 6 дополнительных поездов на зимние праздники.

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