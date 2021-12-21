Скандального "железнодорожника" вернули в "Укрзалізницю": почему ситуация вокруг "моста Кирпы" ничему не научила

В "Укрзалізниці" заявили: Дарницкий мост в Киеве (также называют "мостом Кирпы") наконец достроят, с подрядчиком уже подписали контракт на 1,1 млрд грн. В то время как на госпредприятии хвалятся грядущими достижениями, рядовые сотрудники бъют тревогу: накануне на предприятие вернули скандального менеджера Владимира Тягульского (в качестве советника предпреда). Именно его в СМИ обвиняют в организации схем, которые и привели к задержкам с полноценным запуском объекта.

О том, чем известен Тягульский и как в "Укрзалізниці" расценивают его возвращение, читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще несколько месяцев назад целый ряд сотрудников УЗ подписал открытое письмо, адресованное президенту, главе СБУ, директору НАБУ и и.о. директора ГБР. В нем железнодорожники возмутились непрофессиональным руководством а также выступили против назначения советником главы УЗ Владимира Тягульского.

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Вскоре после этого стало известно о том, что предприятие решилось завершить главный проект Тягульского – "мост Кирпы". Главным для менеджера он стал в первую очередь из-за того, что нанес удар по его деловой репутации. Вот, что произошло:

в 2004-м к строительству поста привлекли турецкую компанию Dogus Insaat ve Ticaret A.S;

она работы не выполнила, но вскоре начала требовать деньги (около $23.4 млн). Под руководством Тягульского представили УЗ подписали акты выполненных работ, мол, турки со своей задачей справились. Однако на самом деле,как заявляют на самом предприятии, работу выполнил другой подрядчик;

в результате длительных тяжб Международный суд в Швейцарии все же отказал во взыскании большей части суммы (решение Международного арбитражного суда Международной торговой палаты от 06.09. 2013 года по делу №17208/GZ/MHM);

Тягульский, как утверждают в письме сотрудники УЗ, инициировал пересмотр ранее выигранного дела по спору с турками в Высшем хозяйственном суде Украины в мае 2015 года (дело №32/409), что перечеркнуло всю многолетнюю борьбу. Его заместитель Артем Миронович обратился в районный суд в Киеве с требованием признать долг железной дороги перед турками и взыскать его.

"По странному "стечению обстоятельств" все фигуранты большой схемы обращения турецких средств снова выплыли. Миронович А.В. занял должность начальника Юго-Западной железной дороги (ненадолго, поскольку несколько недель назад ему вручено подозрение НАБУ и отстранено от должности начальника филиала AT "УЗ" – "Юго-Западная железная дорога")... Тягульский В.Г. назначен советником главы правления AT "УЗ" по вопросам завершения строительства моста "Кирпы", – утверждают сотрудники "УЗ" в открытом письме.

В УЗ заявили, что "Тягульский быстро восстанавливает свои старые схемы и находится в активном поиске фирм, способных щедро делиться полученными доходами". Стоит отметить, что официальных подтверждений таких утверждений нет.

Достраивать "мост Кирпы" будет ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада". В то же время с Dogus уже подписали мировое соглашения и выплатят им часть суммы. Не закончится ли новым скандалом и международными судами сотрудничество УЗ с иностранной компанией при помощи Тупильского, покажет время.