Швейцарские банки грозятся закрыть счета россиян: проблема – в налогах

Банки Швейцарии под давлением США и стран "Большой семерки" ужесточают контроль за счетами россиян. В частности, UBS и Сredit Suisse уже предупредили, что могут закрыть счета клиентов, которые платят налоги в РФ.

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Об этом росСМИ рассказали два адвоката, которые работают с клиентами из РФ в Швейцарии, также представитель швейцарского банковского рынка. Отмечается, что страна столкнулась с давлением международных партнеров из-за небольшого количества замороженных российских активов на ее территории.

По словам адвоката Романа Кудинова, клиенты UBS и Сredit Suisse начали обращаться к юристам в марте 2023 года. Россияне рассказывали, что сотрудники банков неофициально звонили им с предупреждением, что если они не перестанут платить налоги за компании в РФ, банку придется закрыть счета.

"Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер", – отметил адвокат. Также, по его словам, официальные действия еще не предпринимались.

Однако еще один швейцарский адвокат опроверг это и сообщил, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов. По данным источников, речь идет о банке UBS.

Швейцария подвергается критике за слишком вялую реализацию санкций в отношении страны-агрессора РФ. Так, в марте посол США в Швейцарии Скотт Миллер призвал к блокировке до 100 млрд швейцарских франков (около $112 млрд) на счетах россиян. В начале апреля к призывам более активно замораживать российские активы присоединились страны "Большой семерки".

Согласно своему февральскому отчету, Credit Suisse заморозил активы подсанкционных россиян на 17,6 млрд швейцарских франков (около $19,2 млрд). При этом на российских счетах в стране может находиться до 200 млрд швейцарских франков (почти $225 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд в Швейцарии приговорил четырех банкиров – трех россиян и одного швейцарца, все бывшие руководители цюрихского филиала Газпромбанка – к 7 месяцам тюрьмы условно. Приговор вынесен в "деле Ролдугина", которое касается друга и "кошелька" президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина.

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