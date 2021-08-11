Швейцария ввела новые санкции против Беларуси: что попало под запрет

Экономические санкции против Беларуси в среду, 11 августа, ужесточила еще одна страна – Швейцария. Так, Федеральный сoвет ввел финансовые ограничения и контроль за торгoвлей определенными товарами.

Новые меры вступили силу уже 11 августа в 18:00 (по местному времени). Принимая такой шаг, Швейцария последовала за "аналогичными решениями Европейского союза в июне". Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте Федерального совета страны.

Ограничения по торговле введены касательно товаров, "которые могут использовать с целью наблюдения или перехвата интернет- и телефонной связи". Также – хлористого калия и компонентов, используемыми для производства табачной продукции.

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Кроме того, санкции затронули нефтяной рынок и сферу авиаперелетов. Так, в санкционном списке Швейцарии теперь "Белаэронавигация", предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения.

Санкции наложены и на выпуск и торговлю некоторыми финансовыми инструментами, предоставление кредитов, услуги страхования для белорусского правительства и других госучреждений РБ.

Отметим, что в Швейцарии уже существовало эмбарго на поставки оружия и товаров, которые могут использоваться для репрессий в Беларуси. Такое решение было принято страной после жестких разгонов протестующих в Минске и других городах РБ.

Как писал OBOZREVATEL, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой дать новый кредит. Деньги для РБ сперва обещал МВФ, но в итоге не стал этого делать в связи с политической ситуацией в стране.