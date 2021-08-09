Лукашенко попросил у Путина новый кредит после отказа МВФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив предоставить стране новый кредит. Деньги в связи с пандемией коронавируса в РБ должен был направить Международный валютный фонд, однако в итоге отказался это делать.

Об этом Лукашенко сообщил во время "Большого разговора" (пресс-конференция, которая длилась 8 часов), передает Telegram-канал РБК. Он сказал, что Беларусь была бы благодарна, если россияне через Евразийский банк развития предоставили бы стране транш кредитных средств.

"Президент" при этом признал: сперва МВФ выделил Беларуси миллиард долларов на борьбу с пандемией, но из-за политической ситуации в государстве передумал.

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"Наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги", – сказал Лукашенко.

Он пожаловался: мол, указанная сумма должна была пойти "под COVID", а на лечение людей страна уже потратила 1,5 млрд долларов.

"Поэтому мы благодарны были бы – я Путину сказал – если бы через Евразийский банк [выделить деньги]", – заявил незаконно избранный президент.

Отметим, что 9 августа новые санкции против РБ ввели США, в частности – против Олимпийского комитета страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

недавно в Европейском Союзе в очередной раз призвали режим Лукашенко освободить всех политзаключенных и провести серьезные и заслуживающие доверия выборы президента Беларуси. Только в таком случае с РБ будут сняты санкции, заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.