Штраф на сотни миллионов для 'Новой почты' решили отменить, – глава Госпродпотребслужбы

Глава Государственной потребительской службы Владислава Магалецкая прокомментировала наложение штрафа ведомством на "Новую почту" на сумму 325,85 млн грн. Она заявила, что такого штрафа не будет, а юристы уже готовят соответствующее решение. Также отметила, что проведет личную встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества 9 июля.

Об этом Магалецкая написала в своем Facebook. "Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он неадекватный нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня буду иметь личную встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества", – сказала глава Госпродпотребслужбы.

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Также Магалецкая добавила, что необходимо менять законодательство, так как подобные случаи могут повториться. С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения", – заключила она.

Напомним, "Новая почта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области из-за штрафа на сумму 325,85 млн грн. Компания расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государством своих полномочий и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.

Ранее Госпродпотребслужба в Харьковской области наложила на "Новую почту" штраф на сумму 325,85 млн грн. Представители ведомства приходили с проверками в одно из отделений. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 грн.Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной налоговой службе констатируют увеличение случаев приема оплаты продавцами товаров (услуг) на карточные счета физических лиц, которые не зарегистрированы как предприниматели. Это является нарушением налогового законодательства, за которое грозит штраф до 85 тыс. грн и конфискация имущества.