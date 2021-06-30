В Украине с 1 июля запустят рынок земли. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что земля "станет активом, а не обузой". Он назвал рынок земли одной из важнейших и наиболее ожидаемых реформ за всю историю независимой Украины.

Об этом он рассказал на заседании Кабмина 30 июня, транслируемого в YouTube. "Землевладельцы смогут свободно распоряжаться собственностью, земля станет активом, а не обузой. Введение рынка земли – важный шаг для защиты украинского фермерства", – сказал Шмыгаль.

По его словам, украинцы "станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться". "Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли", – сообщается в Telegram-канале Шмыгаля.

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Ранее сообщалось, что в Украине с 1 июля потеряет силу мораторий на продажу земли сельхозназначения, а значит ее разрешат покупать и продавать. Пока что приобретать участки смогут только физические лица – граждане Украины. Максимальный размер земельного участка – 100 га на человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что средняя стоимость гектара земли в Украине будет колебаться в пределах 50 тысяч гривен. По его словам, такую цену следует ожидать с 1 июля 2021 года.