Замглавы НБУ Екатерина Рожкова вместе с главой правления Проминвестбанка Андреем Рожком провернула схему, в результате которой долг "Укрзализници" взлетел в два раза. Связанный с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой офшор получил на ровном месте многомиллионную сверхприбыль, а российский банк под санкциями – целое состояние.

О том, как из-за нескольких чиновников государственное предприятие оказалось на грани банкротства – читайте в материале.

"Укрзализниця" еще в 2011-м взяла кредит у "Проминвестбанка" на 161,2 млн долларов. Но из-за резкого скачка курса уже в 2016-м не смогла расплачиваться . Осталось вернуть 153,2 млн долларов. Банк просили отказаться от штрафных санкций и пени и сделать скидку с учетом, что никто не мог предусмотреть рост курса доллара за 9 лет с 8 до 28 грн/$.

"Проминвестбанк" (ПИБ) – "дочка" российского "Внешэкономбанка" – попал под украинские санкции. Тогда замглавы НБУ Екатерина Рожкова вместе с главой правления ПИБ Андрее Рожком провернула сделку передачи долга третей компании.

Как утверждают коллеги банкира, Рожок – гражданский супруг Рожковой. Если эта информация правдива, то госпожа Рожкова имела личную заинтересованность в том, чтобы поспособствовать указанной сделке.

Что произошло:

Рожкова написала письменное разрешение, которым позволила российскому ПИБ, несмотря на санкции, продать право требовать возвращение кредита у "Укрзализници";

кредит купили с огромной скидкой в 30% всего за 123,6 млн долларов; покупатель – офшорная компания VR Global Partners (Каймановы острова);

Указанная офшорка связана с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой , которая была начальницей Рожковой;

VR Global Partners через суд потребовала у государственной "Укрзализници" уже около 300 млн долларов (с учетом всех пеней, штрафов).

В результате офшорная компания, а вернее украинцы, которые за ней стоят, на ровном месте заработает 176,4 млн долларов (разница между тем, сколько требуют вернуть и тем, за какую сумму купили кредит). Государственное предприятие "Укрзализниця" вынуждена будет заплатить в два раза больше. чем брала (иски против них уже подали).

А российский банк в Украине смог в период санкций получить свои 123,6 млн долларов. Проиграет в этой схеме государство, которое вынуждено будет дотировать свое предприятие. А еще простые украинцы, которые пользуются услугами "Укрзализници". В случае выплаты такого огромного долга роста стоимости перевозок избежать не удастся.

Проминвестбанк был под санкциями Совета Национальной Безопасности и Обороны (решение СНБО14.05.2018 № 126/2018), говорится в заявлении главного следственного управления Нацполиции. Правоохранители уже проводят расследование по факту злоупотребления властью.

Андрей Рожок как глава банка и Екатерина Рожкова как представитель НБУ не имели права продавать кредит "Укрзализници".

Кстати, Андрея Рожка на должность главы банка согласовала та же Рожкова...

VR Global Partners – часть компании VR Capital Group. Они официально являются партнерами компании ICU, которой до своего назначения в НБУ владела Валерия Гонтарева. Так, ICU и VR Capital Group совместно владеют проектом солнечной электростанции.

Сейчас ICU владеет Макар Пасенюк. Именно он выплачивал Гонтаревой 100 млн долларов за ее долю в компании. Вероятно, Гонтарева, а вместе с ней и ее подчиненная Рожкова, могли быть лично заинтересованы в том, чтобы провернуть сделку. С одной стороны Рожкова помогла своему возможному гражданскому мужу, а Гонтарева – старым партнерам.

В результате: государственная компания, которая имеет стратегическое значения для экономики и безопасности страны, оказалось в зависимости перед офшоркой. Проминвестбанку разрешили продать кредит по цене, как подсчитали правоохранители, как минимум на 52 млн долларов ниже реальной стоимости. Получила ли Рожкова свою "долю" от указанной сделки, выясняют правоохранители.

Сам факт наличия уголовного дела и возможных злоупотреблений со стороны высокопоставленного менеджера Нацбанка привел бы к незамедлительному увольнению Рожковой в любой цивилизованной стране. В Украине же замглавы НБУ не просто продолжает работать, но еще и судится с работодателем за то, чтобы отменить свой выговор.

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