В Госдепе США заявили о продолжении санкций против "Северного потока-2"
США продолжат санкции в отношении лиц и компаний, участвующих в строительстве российского трубопровода "Северный поток-2". Это должно продемонстрировать "постоянное противодействие" Штатов этому проекту.
Соответствующие заявления в четверг, 10 июня, сделал официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. Пресс-конференция транслировалась на официальной Twitter-странице ведомства.
"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в попадающей под санкции деятельности, чтобы демонстрировать наше сохраняющееся несогласие с этим [проектом]", – отметил чиновник.
Он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему считает "Северный поток-2" "плохой сделкой" для европейских партнеров Соединенных Штатов.
Американская администрация продолжит предпринимать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны", добавил Прайс.
Напомним, что 10 июня компания Nord Stream 2 AG объявила о завершении строительства морской части первой нитки газопровода. 11 июня планируют начать подготовку к закачке газа.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
президент США Джо Байден в рамках своего европейского визита вместе с остальными членами американской делегации планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одним из вопросов станет российский газопровод "Северный поток-2" и его последствия для Европы и Украины.
Байден отправился в Европу – в его первую зарубежную поездку на посту главы США – 9 июня.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты предупреждали Украину о решении не вводить санкции против строительства "СП-2".