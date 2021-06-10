'Северный поток-2' объявил о достройке первой нитки: готовы заполнять газом

Строительство морской части первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершено. Завтра, 11 июня, начнется подготовка к закачке газа.

Об этом сообщила пресс-служба оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Отмечается, что 10 июня соединили между собой морские секции газопровода, уложенные со стороны России и Германии.

"С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", – заявили в компании.

Оператор добавил, что эти работы продлятся в течение следующих нескольких месяцев. Также продолжают укладывать морскую часть второй нитки газопровода.

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Отметим, что морской газопровод "Северный поток 2" проходит от Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает его собственными силами, поскольку швейцарский подрядчик был вынужден остановить работу из-за наложенных США санкций.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал газопровод "Северный поток-2" "экономическим оружием Кремля". Украинское правительство будет настаивать на остановке строительства.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Байден собрался обсудить с Меркель последствия "Северного потока-2" для Украины.