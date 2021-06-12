Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о рисках для страны от достройки газопровода "Северный поток-2". По его словам, проект повлияет не только экономику Украины, но и на безопасность страны.

Об этом сообщает "Украина 24". "Во-первых, это никоим образом не влияет на транзитный контракт, который уже действует на очень выгодных условиях. Во-вторых, не будет ситуации, когда мы просто потеряем деньги от транзита, потому что наша ГТС не останется пустой. В-третьих, у нас часто ситуацию с "Северным потоком-2" сводят к потере этих $3 млрд за транзит. А на самом деле, там есть еще огромная куча рисков по безопасности, которые с этим связаны. И мы нашим немецким и американским партнерам постоянно подчеркиваем, что это не только об экономике – это о безопасности Украины", – сказал Кулеба.

Видео дня

Он отметил, что "Северный поток-2" – "очень болезненная история для треугольника США-ФРГ-Украина". Кулеба заявил, что по всем ключевым вопросам, в том числе и в оценке агрессии России против Украины, у стран общая позиция.

Глава МИД добавил, что все новости о том, что трубопровод "заложили, сварили и запустили", поступают из РФ. "Она своими инструментами информационной войны пытается показать, как они уже все урегулировали, что победа на их стороне. Но на самом деле все гораздо сложнее. Процесс очень болезненный. В Конгрессе США происходят попытки обязать администрацию Байдена применить санкции. Есть сложные переговоры, которые проходят сейчас между США и Германией. Непростой разговор был у меня по "Северному потоку-2" в Германии. Поэтому игра далека от завершения", – подытожил министр.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель готовится к поездке в Вашингтон. Цель визита – разрешение спора с правительством США по поводу газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что встреча состоится 15 июля.

Обсуждения между правительствами двух стран в настоящее время продолжаются. Поездка станет первым визитом канцлера в столицу США после победы на выборах президента Джо Байдена над Дональдом Трампом. Переговоры охватят широкий круг тем, но "Северный поток-2" будет играть особенно важную роль.

Как сообщал OBOZREVATEL: