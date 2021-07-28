"Северный поток-2" построен на 99%: "Академик Черский" полностью завершил работу

Газопровод "Северный поток-2" по состоянию на среду, 28 июля, построен на 99%. Судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы на проекте.

В частности, российское краново-монтажное трубоукладочное судно закончило строительство 2,6-километрового отрезка газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Об этом в Telegram сообщает канал "Карточный Домик: Европа".

Сейчас на последнем участке газопровода "Северный поток-2" продолжает работы трубоукладочная баржа "Фортуна".

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Видео дня

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера голубого топлива. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил, что газопровод "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и других стран Восточной Европы. Он отметил, что трубопровод был готов более чем на 90%, когда администрация Байдена приступила к обязанностям, и вероятность предотвратить его достройку была очень мала.