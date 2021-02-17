США хотят остановить "Северный поток-2", Байден против проекта – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает "Северный поток-2" неудачным проектом для Европы. Он рассматривает вопрос о необходимости введения санкций для прекращения строительства газопровода.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters. На данном этапе администрация Байдена проводит анализ проекта трубопровода.

По словам Псаки, президент четко дал понять, что считает проект "плохой сделкой для Европы". США внимательно следит за процессом строительства "Северного потока-2" и не будет отказываться от идеи введения санкций против компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

Как известно, 16 февраля США начали переговоры с Германией о будущем "Северного потока-2". Администрация Джо Байдена взялась пересматривать политику в отношении газопровода.

Ранее стало известно, что трубопровод построен уже более чем на 95%. Проект реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках российского газа, – об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В "Газпроме" планируют ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" в 2021 году. Отметим, что запуск газопровода переносили уже несколько раз. Изначально "Nord Stream 2 AG" планировала завершить строительство двух ниток трубопровода в 2019 году. Позже сообщили, что эксплуатацию введут до конца 2020 года.

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