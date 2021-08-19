"Северный поток-2" не успеют достроить ко Дню Независимости Украины: в компании опровергли слухи

Оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG заявил, что информация СМИ о достройке газопровода 23 августа не соответствует действительности. В компании расценили это как спекуляцию.

Об этом Nord Stream 2 AG рассказали агентству "ТАСС". "Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода", – говорится в сообщении.

Также в компании указали, что более 99% "Северного потока-2" уже завершено. Оператор обязался проинформировать о завершении трубоукладочных работ в надлежащее время.

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Компания привлекла внимание к интервью, которое дал немецкой газете Handelsblatt исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Он заявил, что завершить строительство должны этим летом. "Мы предполагаем, что строительные работы будут завершены к концу августа", – сказал гендиректор в интервью.

Ранее сообщалось, что газ в Европе в среду, 18 августа, подешевел почти на 10% из-за ложных данных о поставках "Северного потока-2". Немецкий оператор Gascade разместил информацию о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страны Европы должны сотрудничать, чтобы не допустить искусственного дефицита газа из-за "Северного потока-2". Он отметил, что Польша и Украина разделяют то мнение, что российский газопровод – это геополитический, а не коммерческий проект.