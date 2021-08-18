'Северный поток-2' на финальном этапе: РФ заявила, что попытки сорвать проект 'обречены на провал'

Строительство газопровода "Северный поток-2" должно завершиться на следующей неделе. В России отметили, что проектная компания Nord Stream 2 практически достроила его последние километры.

Ожидается, что реализация газопровода завершится 23 августа. После этого газ из России будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию. Об этом пишет Deutche Welle.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки западных стран подорвать "Северный поток-2" еще будут, но все они обречены на провал. Об этом сообщает ТАСС.

"Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение, они обречены на провал. Хотя попытки такие будут. Компании, которые реализуют проект, построили его практически уже до последней мили", – добавил он.

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Ранее американский сенатор Тед Круз заблокировал подтверждение десятков кандидатов Госдепартамента, гарантируя, что они останутся в подвешенном состоянии до сентября, когда Сенат вернется после каникул. Кандидатуры не будут подтверждаться, пока администрация Джо Байдена не введет санкции против "Северного потока-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании-оператора "Северного потока‑2" заявили, что морская часть первой нитки газопровода технически завершена. Отмечается, что трубоукладка была закончена еще в июле, а теперь уложенные между РФ и Германией морские секции соединили.