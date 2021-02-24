'Северный поток-2' можно остановить не только с помощью санкций – Белый дом

В США не рассматривают санкции как единственный способ, который может остановить "Северный поток-2".

Правительство будет продолжать работать с союзниками и партнерами касательно газопровода. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о "Северном потоке-2", пишет "Интерфакс".

"Санкции – только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности, поэтому мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить энергетическую безопасность Европы", – заявила Псаки. Также она напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект "плохой идеей".

Напомним, более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2", чтобы избежать наказания со стороны США. Кроме того, американское правительство включило в список последних санкций компанию ООО " КВТ-РУС" и принадлежащее ей российское судно "Фортуна".

Сенаторы-республиканцы в Конгрессе США раскритиковали позицию администрации Байдена касательно газопровода. Такую реакцию вызвало сообщение Госдепартамента Конгрессу, где перечислен ряд компаний, против которых могут ввести санкции за участие в строительстве "Северного потока-2". По мнению Круза, сенатора Джима Рича и члена комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, эти предложения являются неадекватными и не отвечают намерению Конгресса предотвратить введение в строй газопровода.

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