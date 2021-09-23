"Северный поток-2" и политическое давление: в Германии заметили газовый шантаж Путина

В немецкой партии "Зеленые" заявили, что рост цен на газ в Европе связан с газопроводом "Северный поток-2". Кандидат на пост канцлера и сопредседатель партии Анналена Бербок рассказала о шантаже со стороны РФ. При этом Россия может пополнить хранилища в европейских странах, но у нее нет желания поставлять больше газа.

"Режим Путина хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить разрешение на строительство "Северного потока-2" и, таким образом, ввести трубопровод в эксплуатацию", – заявила Бербок. Об этом сообщает RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

По словам сопредседателя "Зеленых", пострадают в итоге клиенты в Германии. Цены на газ вырастут, а некоторым в крайнем случае даже придется "сидеть в холоде".

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Сейчас газ торгуется на биржах по самой высокой цене, чем когда-либо. Стоимость составляет от 60 до 65 евро за МВт-ч. Для сравнения, это в 3 раза дороже, чем в среднем за предыдущие годы.

По прогнозам многих экспертов, такая тенденция может продолжиться и в 2022 году. Это означает, что европейские потребители должны быть готовы к значительному повышению цен на отопление.

"Зеленые" уже давно выступают против российского "Северного потока-2". Бербок ранее заявила, что газовый проект не отвечает интересам ЕС.

Она считает, что Германии нужно смотреть не только на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются. Сопредседатель партии Роберт Габек также заявил, что выступает против реализации газопровода и считает, что проект нужно свернуть.

"Я четко против "Северного потока-2", это было ошибкой с самого начала. Этот проект должен быть прекращен", – сказал Габек.

Отметим, новое немецкое правительство может отказаться от газопровода "Северный поток-2". Это может произойти, если ко власти придет именно партия "Союз-90/Зеленые". Парламентские выборы пройдут 26 сентября. На них будут избраны члены 20-го созыва Бундестага, которые в дальнейшем выберут нового канцлера Германии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода "Северный поток-2" – будет участвовать государственная газовая компания Польши PGNiG. Из заявлений последней следует, что газопровод РФ она фактически считает угрозой для безопасности поставок голубого топлива в страны ЕС.