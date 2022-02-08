Сеть супермаркетов "Фуршет" признана банкротом – решение суда

Сеть супермаркетов "Фуршет" окончательно признана банкротом. Причина – отсутствие возможности в полном объеме рассчитываться по своим текущим обязательствам.

Об этом говорится в соответствующем решении Хозяйственного суда Днепропетровской области. Согласно ему, банкротом признано компанию "Ритейл Центр", которая являлась собственником сети. Также открыта процедура ее ликвидации.

Что предшествовало

Процедура банкротства "Ритейл Центра", была начата год назад – 18 января 2021 года. Как следует из материалов дела, начало этому положил иск компании "Финворк", выкупившей у другой компании – "Моден Трейд" – долг "Ритейл Центра". Его размер составлял 7,945 млн грн.

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В конце 2020 года "Ритейл Центр" заплатил "Финворку" 100 тыс. грн и заявил, что выплатить оставшуюся сумму – 7,845 млн грн – не может. "Финворк" обратилась в суд, который принял решение о начале процедуры банкротства собственника "Фуршета".

По данным GT Partners Ukraine, "Фуршет" в последние годы сокращал свою сеть из-за проблем с кредиторами. В едином реестре судебных решений содержатся десятки исков от поставщиков сети. В частности:

"Глобал Спиритс Европа" заявил о долге перед ним в 10,9 млн грн;

"Немиринецкий пищевой комбинат" – в 6,87 млн грн;

"Житомирский мясокомбинат" – в 6,2 млн грн;

"Катеринославхлеб" – 5,5 млн грн;

"Лакталис Украина" – в 2,5 млн грн;

"Мейнпак" – в 2,2 млн грн;

"Маревен Фуд Европа" – в 2,1 млн грн;

"Хмельницкий областной пивзавод" – в 1,5 млн грн.

Это привело к тому, что в конце 2017 года сеть насчитывала 75 супермаркетов, а в конце 2018-го – 66. К началу же 2021 года их осталось всего 39. В результате переговоров кредитный портфель удалось снизить на 78,8% – с 186,7 млн долларов до 39,6 млн долларов с учетом процентов.

А в феврале 2021 года интерес к покупке "Фуршета" проявила Fozzy Group, владеющей сетями супермаркетов "Сильпо" и "Фора". Антимонопольный комитет (АМКУ) даже выдал ей соответствующее разрешение.

Впрочем, позже АМКУ сообщил, что "Сильпо-Фуд" отказалась от контроля над активами Фуршета в ряде городов. В частности:

Львове;

Житомире;

Фастове;

Василькове;

Белой Церкви;

Барышевке (Киевская область);

частично в Каменце-Подольском.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть Lidl, скопированная АТБ, может появиться в Украине даже не в 2022-м. На запуск понадобится длительное время, и это может привести к закрытию "ЭКО маркета" и "Великої Кишені". Запуск займет больше года, при этом официального подтверждения его старта нет.