Сербия подключила 'Балканский поток' к Венгрии: газ пойдет в обход Украины

Сербия объявила о подключении трубы газопровода "Балканский поток" к газотранспортной системе Венгрии. Об этом заявил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

Через газопровод голубое топливо из Турции будет поступать в Европу в обход Украины. Об этом сообщает сербское издание Politika.

Генеральный директор "Сербиягаза" отметил, что таким образом была завершена многолетняя работа, направленная на решение вопроса по поставкам газа с новых направлений, а не только через Украину.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября – начала нового газового года. Ожидается, что в дальнейшей перспективе проект должен доставлять газ из Турции в Центральную Европу через Болгарию и Сербию.

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Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.