Сбылась мечта Зеленского – в Украине создают национальную авиакомпанию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 25 ноября, стартует процесс создания украинской национальной авиакомпании. Еще в 2020 году гарант заявлял, что создание современной госавиакомпании по типу Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний" – его мечта.

"Для усиления этого направления в рамках нашей президентской программы "Большое строительство" мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором говорили. От обещаний переходим к практической реализации. Это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", – заявил Зеленский на форуме "Большое строительство: авиация и туризм", которое транслировалось на YouTube-канале "Всеукраинский Форум Украина 30".

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Президент отметил, что государство будет инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров в объединенные проекты в авиастроительстве. По его словам, у Украины уже есть подтверждение экономической целесообразности этого проекта от французских консультантов.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, рабочее название компании – "Украинские национальные авиалинии". При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что создание такой госкомпании – его мечта.

"Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши "АНы"? Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – сказал глава государства в фильме "Год президента Зеленского" на YouTube-канале "ICTV" еще весной 2020-го.

Национальный украинский перевозчик создается при участии Airbus. Это одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире. Она производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты, а также является главным конкурентом известной американской корпорации Boeing.

Мининфраструктуры Украины и Airbus уже подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает сотрудничество по созданию государственного авиаперевозчика.

Зеленский указал, что что реализация проекта будет преследовать не только цели увеличения прибыли и пассажиропотока, но и получение имиджа и престижа нашей страны.

Кубраков заявил, что цель авиакомпании – защита стратегических интересов Украины в сфере авиаперевозок. По его словам, правительство уже разработало бизнес-план проекта.

"Тот план, который мы рассчитываем, те показатели, которые мы видим, я думаю, что компания в период до пяти лет точно будет прибыльной. Это пессимистический сценарий, мы будем стараться делать это быстрее", – сказал глава министерства.

Он также добавил, что расчеты доказывают то, что рынок будет расти, а сейчас он восстанавливается от последствий коронавируса. В то же время министр пообещал честной конкуренции с бизнесом.

"Нам всем точно хватит места, мы будем осторожны, мы не будем пытаться жестко конкурировать с нашим частным бизнесом, все точно будет нормально. Я думаю, что за счет роста рынка нам всем хватит на нем места", – подытожил Кубраков.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines собирается выйти на международный рынок. Однако пока что рейсы запускаются только внутри Украины. В целом перевозчик анонсировал полеты по четырем направлениям, то есть 8 рейсов.