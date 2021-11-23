Санкции США против "Северного потока-2" могут отменить: в "Нафтогазе" объяснили условия

В "Нафтогазе" поприветствовали введение санкций США против "Северного потока-2". Глава правления Юрий Витренко добавил, что решение о введении по-настоящему действенных санкциях нужно принимать уже сейчас. По его словам, если РФ не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать как товар, не будет использовать его для политических и военных преимуществ, то США могут отменить санкции.

"Россия в полной мере использует газ как геополитическое оружие против Украины и против других европейских стран. Мы видим рекордно высокие цены, поскольку Россия умышленно сократила поставки в Европу. Путин прямо заявляет: если хотите получать больше газа – должны позволить, чтобы "Северный поток-2" работал, и речь не идет даже о соблюдении европейского законодательства", – цитирует Витренко пресс-служба "Нафтогаза".

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Он также добавил, что санкции США – мощный инструмент, крайне важный, чтобы остановить использование газа как оружия. Витренко указал, что отсрочка принятия решений о применении по-настоящему действенных санкций против "Северного потока-2" поощряет Россию к дальнейшему применению газа в качестве оружия, а также к военной агрессии против Украины.

Глава правления компании отметил, что заявления о введении действенных санкций против "Северного потока-2" только в случае войны могут рассматриваться Россией как приглашение к военной агрессии. Витренко добавил, что решение о введении действенных ограничений следует принимать сейчас, когда они нужны и не создают угроз для энергоснабжения Европы.

"Если Россия перейдет к игре по правилам и не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать газ как товар, если она не будет использовать его для политических и военных преимуществ – тогда США могут пересмотреть свое решение и отменить санкции", – заявил Витренко.

Напомним, в США решили расширить санкции против "Северного потока-2". В список добавлена связанная с российским газопроводом компания.

Речь идет о Transadria Ltd и судне Marlin, которое ей принадлежит. В работе над проектом газопровода задействовано еще одно судно Blue Ship, однако оно не попадет под ограничительные меры, поскольку принадлежит структуре, которая имеет отношения к властям Германии.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что газ по "Северному потоку-2" уже точно не пустят во время отопительного сезона 2021-2022 годов. При этом в Германии уверены: это не приведет к дефициту газу, по крайней мере, если зима не окажется слишком морозной.