Самолеты над Украиной не будут летать до 2029 года? Что на самом деле означает прогноз Евроконтроля

Европейская организация по безопасности воздушной навигации спрогнозировала, что ограничения на полеты над Украиной будут продолжаться до 2029 года. Однако это не означает, что авиасообщение будет приостановлено до этого периода. Отчет является предположением Евроконтроля.

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Отчет – гипотеза европейского ведомства, что, возможно, уровень безопасности полетов в Украине до 2029 года еще не позволит выполнять гражданские полеты. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL авиационный эксперт Богдан Долинце.

"На самом деле, в полном отчете написано, что это исключительно предположение Евроконтроля, что полеты могут не восстановиться до 2029 года. Это не означает, что в случае прекращения войны и открытия надземного пространства мы не сможем летать. Это исключительно предположение, выдвинутое Евроконтролем. Вторая составляющая связана с тем, что они получают определенную информацию от Украины относительно прогнозов, но наверняка "Украэрорух" не может четко прогнозировать, потому что очень сложно определить, что будет происходить с воздушным пространством", – объяснил эксперт.

И уже на основе этой информации ведомством было сделано такое предположение. Однако он ни чем не подтвержден, потому что даже в отчете нет ссылки на источник, почему они так решили. Отметим, что Евроконтроль прогнозирует ограничения на авиаперелеты не только в Украину, но и российское, белорусское и молдавское авиапространства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair планирует поскорее вернуться в Украину после войны. Так, ирландский лоукостер возобновит полеты в стране в течение семи дней после того, как будет официально объявлено о безопасности пассажирских авиаперевозок.

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