Ryanair рвется в Украину: глава лоукостера раскрыл планы по возвращению

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair планирует как можно быстрее вернутся в Украину после войны. Так, ирландский лоукостер возобновит полеты в Украине в течение семи дней после того, как будет официально объявлено о безопасности для пассажирских авиаперевозок.

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Об этом заявил генеральный директор Ryanair Group Майкл О’Лири изданию Simple Flying. Для возобновления полетов потребуется, чтобы европейские авиационные власти признали ситуацию в Украине безопасной

На вопрос, когда после этого Ryanair сможет запустить авиасообщение, О’Лири ответил: "Быстро настолько, насколько это возможно... В течение семи дней. Мы собираемся вернуться в Украину как можно быстрее".

По его словам, до полномасштабной войны компания перевозила по 2 млн пассажиров в Украине в год. На 2022-й лоукостер планировал увеличение пассажиропотока и открытие 3-4 баз в Украине.

Планы по расширению присутствия в стране не были отменены и после начала активных боевых действий, заверил О’Лири. "Мы по-прежнему рассматриваем Украину как рынок, который имеет тот же потенциал, что и Польша", – сказал глава Ryanair.

Он уточнил, что после войны Ryanair, в первую очередь, возобновит рейсы в Украину и из страны. А чуть позже – и работу собственных баз, как минимум в Киеве, Львове и Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ryanair активизировал прием на работу украинских бортпроводников и пилотов. Такой подход поможет лоукостеру быстро возобновить деятельность в Украине, как только будет такая возможность.

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