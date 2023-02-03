С карты "Привата" ночью сняли все деньги: в банке пообещали рассмотреть жалобу за 120 дней 

С карты клиентки ПриватБанка ночью списали все средства, включая кредитные. Операции произошли без подтверждений, при этом в банке обещают рассмотреть жалобу на мошенничество в течение 120 дней.

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Как написала клиентка в профильном форуме "Минфин", cредства с гривневой карты списывали в валюте. При этом списание произошло ночью. "Проходит ли вообще мониторинг списания средств? С гривневого счета на остатке которого 4000 грн списываются ночью денежные средства в долларах на счет американской компании!" – написала клиентка.

В банке отметили, что списание могло произойти только в том случае, если мошенник знал номер карты, а также CVV код карты. Банк после жалобы попытался обжаловать процедуру списания средств в международной платежной системе. Однако такая процедура займет до 120 дней.

"Регламент рассмотрения таких заявок составляет до 120 дней с момента регистрации. Эти сроки строго установлены платежной системой, чтобы у всех сторон обжалования было время собрать нужные документы. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы помочь в решении вопроса", – написали в ПриватБанке.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL, в некоторых случаях возвращать деньги суд может обязать банк. В январе украинка выиграла суд у "Привата" на 105 тыс. грн. Мошенники также украли средства с ее счета и оформили на нее кредит. Суд рассмотрел все доводы сторон и принял решение, что банк обязан восстановить все средства на счету.

Сами же банки чаще всего заявляют о том, что не несут ответственность за мошеннические действия в ситуации, когда клиенты сами передали свои личные данные. А сам факт мошенничества, как заявляют в финучреждении, уже свидетельствует о том, что злоумышленник получил личные данные.

Ранее OBOZREVATEL писал:

- как банки блокируют счета украинцев в результате финансового мониторинга;

- исполнители жалуются, что автоматически арестовывать счета не получается: решение каждый раз принимает банк.

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