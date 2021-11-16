С карты клиентки ПриватБанка исчезло более 23 тыс. грн – банк снял с себя ответственность

Очередная клиентка ПриватБанка пожаловалась на исчезновение с ее карты огромной суммы денег и полную бездеятельность банка. На этот раз речь идет о более 23 тыс. грн, снятых почти в тысячу подходов.

На сайте "Минфин" клиентка ПриватБанка под ником Viktoria2204 рассказала, что первый раз деньги с ее карты неизвестные начали снимать посреди дня – в 15:28 сервис Google Huga Do каждую минуту списывал с нее по 26,12 грн, пока не снял в общей сложности 702 грн.

Ранее же этот сервис несколько раз снимал с ее карты деньги, а потом возвращал обратно. Размер транзакций также составлял 26,12 грн.

А ночью – в 23:58 – с интервалом в 30 секунд уже другой сервис, Google Garena, в 875 подходов снял с ее карты 22,855 тыс. грн. Причем размер каждой транзакции составлял все те же 26,12 грн.

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"За все это время банку ничего подозрительным не показалось – ни одного смс, ни одного звонка! Я получила смс о подозрительных действиях только через два дня", – рассказывает Viktoria2204.

При этом она отмечает: кроме нее пин-код карты не знает никто. Кроме того, для оплаты покупок в Интернете эта карта также не использовалась.

В ответе под постом Viktoria2204 ПриватБанк пообещал провести проверку случившегося. "Наши специалисты проведут проверку в данной ситуации и свяжутся с вами по ее результату", – пообещали в банке.

По словам Viktoria2204, сотрудники банка с ней действительно связались. Результатом их общения стало снятие ПриватБанком с себя ответственности.

"Позвонили и сделали виноватой! Доказать, что данные карточки никому не давались, невозможно. О том, что сам банк сработал непрофессионально, – молчат", – рассказала она в комментарии к своему посту.

На справочном форуме сервиса Google Play объясняют: слово Google в платеже означает, что при переводе средств использован сервис Google Play. К самим же сервисам, которые снимали у клиентки деньги, компания отношения не имеет.

Там же дают ряд советов, как обезопасить банковскую карту. В частности, следует:

установить защиту от случайных и нежелательных покупок;

проверить наличие подписок на разнообразные сервисы у себя и своих близких.

Помимо этого, на форуме подчеркивают: если карта вообще не привязана к сервису Play, или в профиле покупка не значится, значит ее данные скомпрометированы. А значит, ею пользуется злоумышленник.

Примечательно, что, как и ПриватБанк, Google отказывается брать на себя ответственность за получение злоумышленниками доступа к банковским картам. "Google ничем не сможет помочь. В этом случае нужно только блокировать/перевыпускать карту", – отмечают в компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинец пополнил карту ПриватБанка почти на 52 тысячи, а деньги пропали. Терминал дал сбой.