Вакансий стало больше: кто будет востребован на рынке труда в 2022-м и как изменятся зарплаты

В 2021-м рынок труда в Украине переживал восстановление. Прошлый год начался достаточно непросто, но уже к декабрю количество вакансий существенной увеличилось. По данным grc.ua, в среднем за год динамика вакансий на рынке выросла на 104%. Среди самых востребованных были специалисты сферы IT, которые вместе с топ-менеджерами могут рассчитывать на наивысшие зарплаты.

Как может измениться ситуация на рынке труда в нынешнем году, OBOZREVATEL анализировал вместе с экспертами.

Кто будет наиболее востребованным на рынке труда?

Профессии, которые были наиболее востребованы в прошедшие годы, сохранили свою популярность в 2021-м и будут актуальны и в дальнейшем. По данным кадрового портала grc.ua, кроме уже известных ИТ-специалистов в Украине будут пользоваться спросом:

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медики и фармацевты;

специалисты по продажам и, в частности, менеджеры по продажам B2B;

специалисты в сфере логистики и транспорта;

маркетинга и PR;

работники финансового сектора.

"В течение прошлого года наибольший рост количества открытых вакансий показала сфера продаж. В этом году тенденция сохранится. За счет продуктового ритейла и развития e-commerce будет продолжаться увеличение вакансий. Возрастет спрос на специалистов по закупкам, логистов, работников call-центров", – сообщила в ответ на запрос OBOZREVATEL руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березивская.

Как рассказывает эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым, особого внимания заслуживают также производство и агробизнес, ведь там будет спрос на сотрудников разного звена.

"В этих секторах всегда будет спрос не только на узкопрофильных специалистов – технологов, инженеров, разработчиков, но и на обычный персонал. Это касается рабочих специальностей, где не нужно высшего образования, и где может трудоустроиться каждый человек".

Также Бардадым считает, что после "коронакризисных" годов будет развиваться сфера услуг, там откроются новые направления, где нужен будет персонал разной квалификации.

Кто и сколько будет зарабатывать?

По данным Госстата, за 11 месяцев 2021-го средние зарплаты по стране выросли на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Тем не менее, для многих граждан этот рост не покрывает увеличение расходов на продукты питания и коммунальные платежи.

Как сообщают в grc.ua, в 2022-м зарплаты также будут расти. Вероятнее всего, больше всех будут зарабатывать те же специалисты, что и в 2021-м: это айтишники, топ-менеджеры, работники сфер консультирования, недвижимости и государственной службы.

"Высокие зарплаты и стабильно высокий спрос на IT-специалистов обусловлен массовой автоматизацией и цифровизацией рабочих процессов компаний разных отраслей, – сообщает Березивская. – К концу десятилетия ИТ-сфера покажет высокие темпы роста (на 22%), а значит, будут созданы новые рабочие места для разработчиков, DevOps-инженеров, аналитиков, тестировщиков ПО и других специалистов. Высокий спрос на специалистов влечет за собой увеличение заработных плат в IT-сфере".

После школы выгодно осваивать IT-сферу

По словам эксперта, зарплаты будут увеличивать и в других отраслях, но не всем. Украинский бизнес уже определенное время испытывает острый дефицит талантов и квалифицированных специалистов с нужным набором умений и знаний. Поэтому привлечение и удержание лучших специалистов требует от компаний повышения заработных плат, предоставление бенефитов и преференций, дополнительной гибкости и обеспечения комфортных условий труда.

В то же время, наши ближайшие соседи активно наращивают среднюю оплату труда. Потому, чтобы украинцы продолжали работать на родине, нашему бизнесу также, вероятно, в этом году придётся об этом подумать.

"Зарплаты, как правило, прибавляют по остаточному принципу, когда понятно, что надо прибавлять, иначе разбегутся, – говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. – Если выяснится, что, условно говоря, Польша, Чехия и Германия более активно привлекают наших соотечественников, чем раньше, и украинские работодатели от этого страдают, зарплаты прибавятся. Если нет, то можно ожидать пересмотра заработных плат на минимальных 5-10% в год".

Бардадым же надеется, что рост заработных плат коснется каждой сферы, но, вероятно, в первую очередь его будут ощущать ключевые, дефицитные сотрудники, которых сложно заменить.

В то же время, Бардадым отмечает: не стоит ждать, что зарплату увеличат вам просто так. "Любому сотруднику стоит развивать себя, чтобы отстоять уровень зарплат, который будет в рынке. Если специалист действительно качественно делает свою работу, он может обратиться к руководителю чтобы изменить или основную часть заработной платы, или бонусную. Уровень зарплат зависит от вашего развития, и от того, что вы приносите компании", – подытожила эксперт.

Что нового в взаимодействии работодателя и сотрудника?

По словам Пашкиной, в 2022-м сохранится тренд на удержание ключевых специалистов в компании. Также более активно работодатели будут смотреть на продуктивность и эффективность сотрудников, особенно в свете того, что сохранятся онлайн и офлайн формы работы.

"Также многие работодатели стали обращать внимание на физическое и психическое здоровье своих сотрудников. Выяснилось, что "удаленка" и изоляция не очень позитивно на нас влияют. Это в конечном итоге уменьшает эффективность и выливается работодателю в недополученную прибыль, а иногда и убытки", – подытожила Пашкина.

В целом, ситуация на рынке труда в Украине в этом году во многом будет зависеть от наших успехов в борьбе с пандемией. Если она не будет выходить из-под контроля и локдаунов больше не введут – можно будет говорить о существенном росте рынка и зарплат. Если же немалая часть бизнес-процессов опять будет останавливаться несколько раз в год – рынок труда также будет тормозить.