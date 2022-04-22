Ryanair возобновляет полеты из Украины: когда ближайшие рейсы
Крупнейший европейский лоукостер Ryanair возобновляет рейсы из киевского аэропорта "Борисполь". Ближайшие рейсы ожидаются 30-31 октября.
Об этом сообщила пресс-служба компании. В текущее время к запуску запланированы 4 направления:
Вена – 41 евро (1305 грн);
Милан – 34 евро (1082 грн);
Рим 34-35 евро (1082-1114 грн);
Барселона 69-78 евро (2196-2482 грн).
Рейсы расапланированы до конца года этого года и будут осуществляться на ежедневной основе. Также можно забронировать билеты на первые три месяца 2023 года.
В то же время аэропорты во Львове и Одессе пока не предусматривают возобновление полетов компании.
Ранее о возобновлении полетов в Украину объявил другой лоукостер – Wizz Air. Полеты должны запустится уже в июле 2022 года.
В текущее время отображаются авиарейсы из Польши, Литвы, Германии, Великобритании, Австрии и других стран в наше государство. Доступны рейсы в:
Киев;
Львов;
Одессу.
Из Киева возобновлены маршруты в:
Вильнюс;
Варшаву;
Вроцлав;
Катовице;
Лондон;
Вену и др.
Из Одессы же можно полететь в:
Берлин;
Рим;
Милан и др.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России же из-за нехватки запчастей уже в ближайшее время остановятся полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Эти воздушные судна РФ производит самостоятельно, однако из-за санкций авиакомпании столкнулись с нехваткой деталей.