Ryanair возобновляет полеты из Украины: когда ближайшие рейсы

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair возобновляет рейсы из киевского аэропорта "Борисполь". Ближайшие рейсы ожидаются 30-31 октября.

Об этом сообщила пресс-служба компании. В текущее время к запуску запланированы 4 направления:

Вена – 41 евро (1305 грн);

Милан – 34 евро (1082 грн);

Рим 34-35 евро (1082-1114 грн);

Барселона 69-78 евро (2196-2482 грн).

Рейсы расапланированы до конца года этого года и будут осуществляться на ежедневной основе. Также можно забронировать билеты на первые три месяца 2023 года.

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В то же время аэропорты во Львове и Одессе пока не предусматривают возобновление полетов компании.

Ранее о возобновлении полетов в Украину объявил другой лоукостер – Wizz Air. Полеты должны запустится уже в июле 2022 года.

В текущее время отображаются авиарейсы из Польши, Литвы, Германии, Великобритании, Австрии и других стран в наше государство. Доступны рейсы в:

Киев;

Львов;

Одессу.

Из Киева возобновлены маршруты в:

Вильнюс;

Варшаву;

Вроцлав;

Катовице;

Лондон;

Вену и др.

Из Одессы же можно полететь в:

Берлин;

Рим;

Милан и др.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России же из-за нехватки запчастей уже в ближайшее время остановятся полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Эти воздушные судна РФ производит самостоятельно, однако из-за санкций авиакомпании столкнулись с нехваткой деталей.