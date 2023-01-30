Крупнейший лоукостер Европы начал активно брать на работу украинцев

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair активизировала прием на работу украинских бортпроводников и пилотов. Таким образом лоукостер готовится быстро возобновить деятельность в Украине, как только это станет возможным с точки зрения безопасности.

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Об этом сообщил гендиректор Ryanair Майкл О’Лири, сообщает Reuters. В частности, по окончанию войны лоукостер может сделать Украину местом основного базирования примерно для 20 самолетов.

"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным... Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально, чтобы… восстановить базы в Украине,", – сказал О’Лири.

В апреле 2022 года лоукостер рассчитывал на более скорое окончание войны. Тогда Ryanair планировал возобновить рейсы из аэропорта "Борисполь" уже к октябрю 2022 года.

При этом О’Лири ранее заявлял о "конце эры" дешевых авиабилетов. По его словам, авиаперелеты за 10 евро и дешевле окончательно ушли в прошлое из-за подорожания топлива.

Также OBOZREVATEL разбирался, когда будут летать пассажирские самолеты в Украине. Мы узнали, сколько времени займет восстановление после войны и что изменится навсегда.

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