Ryanair решил заработать на украинцах: лоукостер готовит трудовую экспансию

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair планирует устроить агрессивную экспансию в Украине, если в ближайшие месяцы государство присоединится к авиационному рынку ЕС по открыта небу. Заробитчане могут обеспечить основной поток тарифов (в Европу сейчас в среднем – 40 евро/1 259 грн за рейс) компании.

"Единственный рынок, на который я хотел бы указать, – это Украина. Я думаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к European Open Skies", – цитирует гендиректора Ryanair Майкла О'Лири Reuters.

По его словам, украинские власти должны присоединится к Open Skies до конца 2021-го. О'Лири также отметил, что Ryanair в настоящее время работает в пяти украинских аэропортах на двусторонней основе, однако в стране есть аж 12 подходящих аэропортов для этого.

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Авиакомпания Ryanair впервые запустила свои рейсы в Украину в 2018 году. На территории постсоветского пространства ирландская компания совершает рейсы в Киев, Харьков, Одессу, Львов, Ригу, Вильнюс, Каунас, Палангу и Таллин.

Напомним, в Украине 40% граждан хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Ключевая причина – предложения по интересной и прибыльной работе. Например, в Финляндии украинцы могут получать зарплату от 94 тыс. грн, в Германии – от 58 тыс. грн. 54% граждан не готовы уехать и 6% еще не определились.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Киева в Дебрецен (Венгрия). Перелеты будут выполняться с 15 декабря 2021-го два раза в неделю. Стоимость билетов начинается от 1 299 грн в одну сторону.