"Русские сами себя наeBay": в РФ прекратили работу PayPal и eBay

Международная платежная система PayPal приостановила работу в России. После остановки работы PayPal россияне больше не смогут обходить ограничения по платежам за границу с помощью этой системы. Заплатить за подписки или товары из-за границы станет почти невозможно, ведь карточки Visa и MasterCard в стране блокируются, а многие банки оказались под санкциями. Также онлайн-платформа eBay остановила доставку заказов в Россию и Украину, при этом поддержав украинских продавцов.

PayPal остановила работу в России именно из-за осуждения агрессивных действий путинского режима, пишет Reuters. "В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", – заявил президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман. Он добавил, что PayPal "поддерживает международное сообщество в осуждении военной агрессии России в Украине".

PayPal будет поддерживать снятие средств в РФ "в течение определенного периода времени, гарантируя, что остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами". При этом компания еще 2 марта прекратила регистрацию новых пользователей из России.

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Согласно заявлению eBay, компания приостановила "международную доставку в Украину и в Россию, чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках". При этом в eBay высказались в поддержку Украины.

"Мы поддерживаем Украину и предпринимаем ряд шагов для поддержки украинского народа и наших продавцов в регионе. К ним относятся отмена сборов с продавцов, защита продавцов от штрафов за просрочку поставки и негативных отзывов, а также пожертвования наших сотрудников организациям, поддерживающим Украину... В США, Великобритании, Канаде и Австралии клиенты также могут поддержать украинские организации по оказанию помощи, разместив баннер на веб-сайте или воспользовавшись функцией "Подарок при оплате", – заявили в компании.

"Все, с 3 марта в Россию не едут заказы eBay. И правильно. Русские сами себя наeBay", – прокомментировал решение компании нардеп Алексей Гончаренко.

PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.

eBay – американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности) и интернет-магазинов. Площадка хороша тем, что приобрести можно что угодно, даже очень редкие вещи.

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