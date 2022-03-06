Россию ждет коллапс авторынка: деталей для б/у машин осталось на 2 недели

России грозит крах рынка не только новых авто (мировые производители массово закрывают заводы), но и подержанных машин. Местные представители автобизнеса уже забили тревогу – запчастей в РФ остались всего на две недели, а их поставки остановлены.

О критической ситуации СМИ рассказали представители российских автосалонов. О прекращении поставок в РФ и автомобилей, и запчастей заявил уже ряд мировых автогигантов. Среди них Audi, General Motors, Volvo, Land Rover, Jaguar, Bentley и Rolls-Royce.

Несмотря на то, что поставки прекратились, в салонах еще остались новые машины, но из-за трехкратного обвала рубля цены уже резко выросли. При этом спрос не падает, а растет – состоятельные россияне пытаются успеть с покупкой "иномарки", но машин может на всех не хватить.

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"Возможно, даже на всех автомобилей не хватит. Кто-то думает день-два, машины еще дорожают. Кто-то успевает взять дешевле", – рассказывает руководитель отдела продаж в "Kia Центр" города Ноябрьск.

"Люди приобретают все, что не приколочено. Потому что у них есть деньги, они их обналичили. И чтобы они не сгорели, покупают", – подтверждает руководитель одного из дилерских центров ХМАО.

Ситуация с запчастями еще хуже. "Склады запчасти не продают. Потому что не могут обозначить ценовую категорию, политику свою. И точно также не знают, что будет дальше по поставкам. Если это продлится три месяца, и поставок запасных частей на автомобили не будет, то это – коллапс на б/у рынке автомобилей", – рассказали представители "Diamond Auto" города Новый Уренгой.

Так уверены, что в итоге автомобилисты будут ставить неоригинальные запчасти. А это – прямая угроза безопасности.

Россияне рассчитывают на китайские и корейские авто, ведь их поставки не прекратились. Но дилеры пока не спешат массово скупать авто из поднебесной – смущает качество. А корейские автомобили тоже стремительно дорожают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян в телеэфире заявила, что РФ нужно национализировать заводы мировых автопроизводителей, которые покинули страну из-за ее нападения на Украину. Симоньян уверяет россиян, что на этих заводах можно будет производить российские авто. Но на самом деле это невозможно из-за отсутствия деталей и электроники, импорт которых в РФ тоже остановлен.

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