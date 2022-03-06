Пропагандистка Симоньян предложила национализировать IKEA и автозаводы в РФ, но забыла о логике

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в телеэфире заявила, что РФ нужно национализировать производства IKEA заводы мировых автопроизводителей, которые покинули страну из-за ее нападения на Украину. Симоньян уверяет россиян, что на этих заводах можно будет производить российскую мебель и авто. Но на самом деле это невозможно из-за отсутствия фурнитуры, деталей и электроники, импорт которых в РФ тоже остановлен.

Видео с Симоньян поделился украинский политик Борислав Береза. Свои фантастические предложения пропагандистка озвучила в эфире канала "Россия 24".

"Белорусские фабрики скопируют IKEA на счет раз!" – поддержал идею Симоньян другой российский пропагандист Владимир Соловьев. При этом ранее Соловьева возмущали санкции, у него уже конфисковали виллу в Италии.

"То же самое – автомобилестроение. Они здесь собираются, эти автомобили? Пусть собираются дальше. Это нарушает их патент? Да плевали мы на их патент", – разошлась Симоньян.

Видео дня

Но дело не только в патентах. Торговая и финансовая изоляция России ужесточается с каждым днем. В страну уже не возят грузы крупнейшие логистические компании мира, а собственного производства всего необходимого для сборки авто в РФ уже нет.

Российский "АвтоВАЗ" остановил производство авто еще до войны из-за дефицита чипов. Еще в октябре 2021 года на заводе из-за дефицита чипов простаивали несколько сборочных цехов. Теперь чипы брать тем более негде.

"Это очень смешно. Симоньян настолько тупая, что не понимает простых принципов ведения бизнеса. Она планирует собирать машины на тех заводах западных компаний, которые закрылись после вторжения РФ в Украину. Но она так глупа, что не осознает, что в РФ нет деталей и электроники для этой сборки. Не понимает она и остального", – прокомментировал ситуацию Береза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!