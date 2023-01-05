Россиянин организовал налоговые схемы в Украине и торговал полуфабрикатами: в БЭБ сообщили об аресте его активов

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) корпоративные права предприятия, комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов и помещение общей стоимостью 350 млн грн. Активы принадлежали россиянину, который при этом с помощью схем уклонялся от уплаты налогов Украине.

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Как сообщили в БЭБ, АРМА передали комплекс общей площадью более 4 тыс. кв. м, жилое здание площадью 2 тыс. кв. м, складское помещение площадью 3,5 тыс. кв. м, административные, производственные здания и другую недвижимость.

"Упомянутое имущество на правах собственности принадлежит обществу, являющемуся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Должностные лица этой компании были разоблачены в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности является гражданин РФ", – говорится в сообщении.

Сотрудники БЭБ установили, что должностные лица компании на протяжении 2019-2021 годов уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн. В настоящее время имущество арестовано и передано в АРМА.

"Досудебное расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов осуществляется детективами Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральной прокуратуры и оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины", – отмечают в БЭБ.

OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине провели 30 обысков в административных помещениях Государственной таможенной службы, Одесской таможни и таможенных постах "Черноморск-порт", "Южный порт", "Одесса-порт" ГТС и по месту жительства должностных лиц Гостаможслужбы. По результатам обысков изъяты черновые записи, компьютерная техника и телефоны, подтверждающие таможенное оформление и отправку зерновых культур.

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