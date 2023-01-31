Россиянам перекрыли доступ к OnlyFans

Британская платформа для продажи эротического контента OnlyFans, вероятно, запретила россиянам заходить на свой сайт. При попытке открыть портал из РФ пользователям выдает ошибку.

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На это 31 января стали жаловаться пользователи российского сегмента интернета. Информацию подтверждают проверки доступности сайта в разных странах мира с помощью специальных сервисов.

Так, проверки показали, что российские пользователи при попытке зайти на сайт OnlyFans действительно сталкиваются с выводом ошибки "403" ("доступ запрещен"). При этом с помощью VPN ресурс все еще доступен. А пользователи из других стран таких проблем не имеют.

При этом официальной информации о запрете для россиян платформа пока не предоставила. Ранее, впрочем, сайт уже отметился своей поддержкой Украины в развязанной Россией войне.

Тем не менее также существует возможность, что блокировка проводится не со стороны OnlyFans, а со стороны самой РФ. Например, ее мог ввести Роскомнадзор, хотя официальных сообщений об этом также не поступало, в реестре запрещенных сайт OnlyFans также отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, OnlyFans перечислил $1,3 млн Украине. Средства перевели в криптовалюте.

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