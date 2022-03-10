Россиян оставили без Playstation и авто: санкции ввели новые компании

Компания Sony приостановила работу Playstation Store, поставки консолей и игр в Россию. В то же время Mars остановила все инвестиции в страну-агрессор.

Об этом говорится на сайтах компаний. "Мы потрясены тем, что происходит в Украине, и стремимся оказать нашим смелым украинским партнерам необходимую поддержку. Их безопасность является нашим абсолютным приоритетом, и команда Mars Associates усердно работает над тем, чтобы предоставить убежище, финансовую безопасность и помощь", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Mars.

В заявлении Sony представитель компании, занимающейся видеоиграми, призвал к миру в Украине в среду и заявил, что Sony приостановила все поставки программного и аппаратного обеспечения по всей России. Компания также приостановит поставки в страну новой гоночной игры Gran Turismo 7.

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Вместе с тем компания Toyota остановила производство в России и экспорт в страну автомобилей. "На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе", – говорится в сообщении. Всего за две недели войны сотни компаний отказались от сотрудничества с Россией.

Напомним, в РФ провластная партия "Единая Россия" разработала законопроект о захвате (национализации) предприятий, которые более чем на 25% принадлежат иностранцам и решили закрыться. На них введут свою администрацию и дадут 5 дней для того, чтобы предприятие снова открыли.