Россия в обход санкций накопила $80 млрд офшорных средств: Bloomberg разоблачил схему

Страна-террористка Россия за год полномасштабной войны против Украины накопила за границей около трети своих доходов по продаже сырья. Агрессору удалось собрать офшорную кучу средств в размере $80 млрд.

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Это может быть одним из направлений новых западных санкций. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Около $80 млрд рассеяно между наличными, недвижимостью и инвестициями в филиалы за рубежом. Укрытие составляет теневые резервы, побочный продукт рекордного профицита текущего счета, который помог поддерживать финансы Кремля после нападения на Украину.

Мария Шагина, экономист Международного института стратегических исследований, объяснила: из-за задержки Европы с санкционным давлением на энергетический сектор России Кремль смог накопить один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории. "Это де-факто нивелировало эффект замораживания активов Центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла вернуть утраченное", – сказала она.

Накапливая международные активы в 2022-м, РФ прибавила примерно 5% валового внутреннего продукта (ВВП). Это близко к среднему показателю за 2009-2013 годы, еще один период высоких цен на нефть и ограниченных валютных интервенций ЦБ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЕС продлил персональные санкции против граждан России из-за захватнической войны в Украине – это задело всех 1473 физических и 205 юридических лиц, находящихся в списках. Таким образом, несмотря на спекуляцию отдельных политиков, никто не был исключен из списков санкций.

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