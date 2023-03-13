Официально: в ЕС приняли решение о санкциях против россиян

ЕС продлил персональные санкции против граждан России из-за захватнической войны в Украине – это коснулось всех находящихся в списках 1473 физических и 205 юридических лиц. Таким образом, несмотря на спекуляцию отдельных политиков, исключен из санкционных списков не был никто.

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Срок действия всех ограничений был продлен на 6 месяцев. Об этом официально сообщили в Совете ЕС.

"Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется, и остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Санкции предусматривают замораживание активов тех, против кого они были введены. Также им запрещен въезд на территорию Евросоюза.

"Замораживание активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененные ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев. Несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили – по крайней мере, пока", – отметил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Что предшествовало

В феврале – накануне введения 10 пакета санкций против РФ – Венгрия требовала исключить ряд лиц из санкционных списков ЕС, угрожая заблокировать пакет ограничений.

Кроме того, Европейский суд общей юрисдикции отменил ограничительные меры, примененные к Виолетте Пригожиной, матери главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Суд постановил, что для ее включения в санкционные списки было "недостаточно оснований". Тем не менее запрет на поездки Пригожиной в ЕС и заморозка ее счетов остались в силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский тем временем ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских букмекерских контор. Также ограничения введены против физических лиц РФ.

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