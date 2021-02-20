Россия резко сократила транзит газа через Украину

"Газпром" с средины февраля резко снизил транзит российского газа через Украину.

В частности, 17 февраля газовый монополист России прокачал через Украину 94,9 млн куб. м. Это на 20% меньше среднего уровня за месяц. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом 18 февраля прокачка упала уже до 88,2 млн куб. м. Это на 26% ниже уровня начала месяца.

С 1 февраля "Газпром" прокачивал через Украину в среднем 119 млн куб. м в сутки. Минимальные объемы – 115,4 млн куб. м, максимальные – 120,8 млн куб. м.

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, а в декабре 2020 – по 182,63 млн кубов.

Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

Напомним, 30 декабря 2019 "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Также Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.