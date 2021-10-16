Россия пригрозила ЕС новым газовым кризисом: от Украины отказываются, а мощности не хватает

В России предупредили ЕС о том, что газовый кризис в Европе может повторяться из-за того, что Европе не хватает около 25 млрд кубометров для компенсации потребностей. С другой стороны "Газпром" почти в два раза снизил поставки через украинскую ГТС и сам же спровоцировал энергетический кризис в Европе.

"Предупреждение" Европе в очередной раз озвучил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью российскому телевидению, передает "Интерфакс". "Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться", – заявил Новак.

Президент РФ Владимир Путин заявляет о том, что украинскую ГТС якобы нельзя использовать с большими объемами, так как она "лопнет". Но при этом еще в прошлом году "Газпром" поставлял в два раза больше, а теперь, накануне запуска "Северного потока-2", позиция кардинально изменилась.

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В украинском "Нафтогазе" уверены, что россияне просто воспользовались возможностью, ограничили поставки и устроили масштабный энергетический кризис в Европе. Сделали это ради достижения двух целей:

отказаться от биржи и рыночных механизмов в Европе, а перейти на долгосрочные контракты с "Газпромом";

заставить Европу ускорить процедуру запуска "Северного потока-2" и не вводить ограничения.

Такая ситуация совпала с новой политикой США, автором которой является американский лидер Джо Байден. Он решил не вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Законодатели США оставили санкции, но введут их только если РФ будет использовать газ в качестве оружия политического влияния. И хотя это уже происходит, американцы предпочитают эту ситуацию не замечать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте призывают ЕС дать отпор РФ, если она продолжит вести свою агрессивную политику. Евросоюз должен продолжать поддерживать государства "Восточного партнерства", такие как Украина и Грузия, и продвигать европейские реформы и основные свободы в регионе. Также евродепутаты призывают остановить "Северный поток-2".