Россия прекратила поставку газа в Европу через Беларусь: что известно

Прокачка газа из России в Европу по газопроводу "Ямал – Европа", проходящему через Беларусь, прекратилась 30 октября. Еще утром объемы прокачки начали снижаться, но чуть позже она вовсе прекратилась, свидетельствуют данные Gascade.

При этом в небольших объемах начался реверс топлива (обмен газом между операторами ГТС) по трубопроводу в обратном направлении, сейчас он достиг почти 168 тыс. куб. м в час. Об этом сообщает "ТАСС".

"Ямал – Европа" – газопровод, введенный в действие с целью обхода Украины. Трубопровод начинается в газотранспортном узле в Торжке (Тверская область, Россия) и проходит по территории РФ, Беларуси, Польши и Германии.

Видео дня

Примерно в 09:00-10:00 прокачка была снижена. Но уже в 11:00 она была полностью прекращена.

Еще 25 октября поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упали до 8 млн куб. м в день. При этом забронировано 31 млн. В "Газпроме" объяснили это тем, что выполняют заявки потребителей.

Напомним, компания "Газпром" не стала бронировать допмощности на транзит газа в Европу через Украину на ноябрь. Однако по газопроводу "Ямал – Европа" забронировала транзит аж на 31,4 млн кубов в сутки.

Если российский концерн продолжит вести такую политику, объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 млрд куб. м. Это может произойти уже к концу отопительного сезона 2021-2022.

Цена газа в Европе остается высокой – около $900 за 1 тыс. куб. м. Помимо этого, регион вошел в сезон отбора газа с самыми низкими запасами топлива в истории.

Тарифы и счета для жителей еврозоны уже повышаются, а энергокомпании и заводы закрываются. Но лидеры ЕС уже рассказали, как намерены бороться со стремительным ростом цен на энергоресурсы. Среди прочего они попросили Европейский инвестиционный банк ускорить привлечение инвестиций для перехода к зеленой энергетике.

Еврокомиссии (ЕК) дали целый ряд поручений, среди которых:

разработка мер по повышению устойчивости энергосистемы ЕС;

обеспечение безопасности поставок энергоресурсов;

оказание срочной поддержки потребителям и компаниям в связи с энергетическим кризисом. Это поручение касается отдельно также стран-членов союза.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, польская нефтегазовая госкомпания PGNiG направила письмо в российский концерн "Газпром" с просьбой снизить стоимость газа по "Ямальскому контракту". В компании заявили, что взлет цен в Европе является основанием для пересмотра ценовых условий по текущему соглашению.